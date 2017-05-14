زهرمان: الحريري يبذل ما بوسعه للتوصل إلى صيغة تؤمن حسن التمثيل

إستقبل النائب خالد زهرمان في دارته في بلدة فنيدق عكار، وفودا وهيئات شبابية، كما بحث مع رئيس بلدية فنيدق احمد عبدو البعريني وعدد من أعضاء المجلس، في بعض المشاريع الانمائية المقدمة الى الوزارات المعنية.

وقال زهرمان: “ان الرئيس سعد الحريري يولي اهتماما كبيرا لعكار وأهلها”.

وعن قانون الإنتخاب، قال: “إن الرئيس الحريري يبذل ما بوسعه من أجل التوصل إلى توافق حول صيغة تؤمن حسن التمثيل وتراعي هواجس الجميع، وهو يحاول تقريب وجهات النظر بين جميع الأفرقاء”.