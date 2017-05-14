بذلة متواضعة لماكرون في حفل تنصيبه … وزوجته تستعير ملابسها

ارتدى الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون في حفل تنصيبه بذلة متواضعة بلغ سعرها 450 يورو (أقل من 500 دولار) في محاولة على ما يبدو لأن ينأى بنفسه عن البهرجة والبذخ.

وخلال حفل التنصيب كان جديراً بالملاحظة أن يكشف العاملون مع ماكرون عن قيمة بذلته غامقة اللون وعن أن زوجته بريجيت ترونيو استعارت زياً من قطعتين ظهرت به خلال المراسم من دار أزياء “لوي فيتون”.

وتورط فرانسوا فيون الذي كان في مرحلة ما المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية في فضائح مالية من بينها تلقيه هدية من رجل أعمال ثري عبارة عن بذلتين قيمتهما حوالى 13 ألف يورو.

وبينما تُظهر استطلاعات الرأي أن طهارة اليد بين أهم الصفات التي يرغب الناخبون الفرنسيون في توافرها في الرئيس بعد أن ضجروا من مثل هذه الفضائح يبدو أن اختبار ماكرون لملابسه يبعث بإشارة عن أنه سيكون مختلفاً عن سابقيه.

وأطلق على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي “الرئيس بذخ” بسبب نمط حياته الذي اتسم بالبهرجة. أما الرئيس فرانسوا هولاند الذي انتهت ولايته اليوم فتعرض أيضاً لانتقادات لأنه يدفع حوالى 10 آلاف يورو شهرياً لحلاقه.