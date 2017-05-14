حمادة: نمثل 100% من هذا الوطن ونريد التمثيل الصحيح

أكد وزير التربية مروان حمادة على الثوابت الوطنية الرافضة للطائفية البغضاء.

وقال خلال تدشين ملاعب رياضية في السمقانية: “لا ننسى البرنامج المرحلي للحركة الوطنية المعادي للطائفية والمنفتح على كل الحلول كما ينادي وليد جنبلاط بكل مواقفه الرافض لفرز المواطنين طبقات ودرجات. فربما نحن نشكل 7 % من حجم سكان لبنان، لكننا واقعا نمثل 100% من هذا الوطن، ونريد التمثيل الصحيح لا اكثر ولا اقل. وسنترك المجال كما قال وليد بك بكل حسن نية لاعطاء المجال امام المباحثات والمشاورات لاحقاق الميثاق الوطني”.