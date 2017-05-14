رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب د. ميشال موسى ان الأمور ما زالت حتى الساعة تراوح مكانها في قانون الإنتخاب لا بل خفت وتيرة التواصل بين الفرقاء، الا ان هذه المراوحة لا تعني بقاء الجميع كل في موقعه دون تقدمه خطوة نحو الآخر، على أمل ان يحمل الأسبوع الحالي تسريعا لمجريات التوافق على قانون والخروج ولو جزئيا من هذا المأزق الوطني الكبير، خصوصا انه لا مصلحة لأحد باستمرار الجمود أو المغامرة بالسلطة التشريعية.

ولفت موسى في تصريح إلى صحيفة “الأنباء” الكويتية، الى ان التمديد والفراغ مرفوضان من قبل جميع القوى السياسية دون استثناء، لكن التمديد التقني اصبح حاجة لا مفر منها على ان تترافق مع اقرار قانون جديد، معتبرا ان كلام الرئيس نبيه بري عن انتهاء صلاحية مبادرته في 15 الحالي (وهي النسبية الكاملة بدوائر متوسطة مع إنشاء مجلس الشيوخ)، ليس للتخويف من الأسوأ إنما للتأكيد على ان الفرص قد استنفدت بالكامل، وان مقاربة صياغة قانون الانتخاب ستكون مختلفة بعد انقضاء التاريخ المشار اليه.

وأكد موسى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيستمر بعد الخامس عشر من الشهر الحالي في سعيه لتحقيق التوافق على انتاج قانون إنتخاب جديد ، لكن المطلوب هو ملاقاته من قبل الآخرين وسط الطريق لأن قانون الإنتخاب شأن وطني وضرورة وطنية للجميع.

وعن احتمال العودة الى “قانون الستين” حال استمرار الفشل في الوصول الى قانون جديد قبل اسبوع من موعد الجلسة التشريعية في 15 الحالي أو حتى قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي في 20 حزيران المقبل، لفت موسى الى ان الربع الساعة الأخير غالبا ما يلعب دورا ايجابيا في خروج الأزمات من عنق الزجاجة، وذلك نزولا من جميع الفرقاء عند المصلحة الوطنية العليا ومنع الأمور من ان تتخذ منحى أكبر من قدرتهم على استيعابه أو ضبطه، مؤكدا بالتالي انه أيا تكن نتائج التواصل في الساعات المقبلة أو اليومين المقبلين لن يكون هناك أي تراجع عن أي من القرارين “لا للتمديد” “لا للفراغ”.