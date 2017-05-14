وفاة السيدة لوريس اسطفان حماة الرئيس السابق ميشال سليمان

توفيت السيدة لوريس مخايل اسطفان، والدة السيدة وفاء ميشال سليمان.

يُحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الثلثاء 16 أيار 2017 الساعة الرابعة في كنيسة السيدة الرعائية – عمشيت.

تُقبل التعازي أيام الإثنين، الثلثاء والأربعاء من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى السابعة مساءً في دار رعية السيدة – عمشيت، ويوم الخميس في كاتدرائية مار جرجس المارونية – بيروت، من الساعة الحادية عشرة حتى السابعة مساءً.