فنيش: عدم التوافق على قانون انتخاب يعرّض البلد لأزمة



لفت وزير الشباب والرياضة محمد فنيش الى اننا “في مرحلة يمر بها بلدنا في أجواء من التفاهم والتعاون بين القوى السياسية، وهذه مرحلة تختلف عن المراحل السابقة. هناك حرص من جميع القوى السياسية على التعاون، وهذه روحية جديدة مع العهد الجديد، ومسألة بمنتهى الإيجابية، ولها انعكاسات على استقرار البلد، فقد تجاوزنا من خلال هذا التحول السياسي تداعيات ما يصيب المنطقة، من المشروع التخريبي الإرهابي التكفيري الذي يضرب المنطقة والعالم. لبنان اليوم من هذه الناحية متميز عن غيره من البلدان”.

وأضاف: “علينا ان نبني على هذا التحول السياسي، والبناء على هذا التحول، يعني ان نستكمل مسألة مشاركة الناس في اختيار من يمثلها بسرعة، فلقد هدرنا الكثير من الوقت، وبتنا قريبين. وهنا لا اريد ان اخيف الناس، او ان اثير مشاعر القلق، لكن ان نستمر على هذا المنوال دون ان يكون هناك توافق على قانون انتخابات، يعني اننا نعرض البلد الى أزمة والى مأزق، وهذا يطال الاستقرار ويطيح بالإيجابيات التي ذكرناها، فلا ينبغي ان نصل في ازمتنا الى وضع يصعب فيه المعالجة، ولا ينبغي كذلك كأصحاب عقول سياسية، ألا نجد الحلول والتسويات، عندما تعجز العقول السياسية يعني ذلك ان البلد سيتعرض للفوضى، عندما تغيب السياسة تحضر الفوضى، ويحضر اللاستقرار والنزاع، وبالتالي مسؤولية الجميع ان نبادر الى تخفيض منسوب الخطاب القائم على السجال والنزاع، وان نرفع منسوب خطاب الوفاق، والخطاب الذي يؤدي الى انجاز قانون انتخابات”.

ورأى فنيش أن “الاجواء ان شاء الله ايجابية، والجميع يقدر خطورة ان نصل الى حال الفراغ، والجميع يرفض التمديد، لكن هذا لا يكفي، فالبديل من الفراغ والتمديد هو انجاز قانون انتخابات جديد يحظى بموافقة الجميع، واعتقد اننا لن نعجز عن ايجاد مثل هذا القانون.

وأعرب عن أمله في “أن نصل الى قانون انتخابات يؤمن صحة التمثيل وعدالته، وهناك افكار مطروحة، اعتقد انها تلبي، ويمكن ان نصل مع قليل من التنازلات من هنا او هناك الى قانون انتخابات يحقق متطلبات الجميع، ويعطي الفرصة للجميع للمشاركة ويكون ممثلا في المجلس النيابي”.

كلام فنيش جاء خلال وتيمور جنبلاط، الى جانب وضع حجر الأساس لمجمّع ملاعب وبناء النادي الرياضي في بلدة سبلين، بحضور الدكتور بلال قاسم ممثلا وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده، النائب علاء الدين ترو ممثلاً تيمور جنبلاط، النائب محمد الحجار، منير السيد ممثلا النائب نعمه طعمه، صياح فواز ممثلا النائب ايلي عون، طوني القزي ممثلاً النائب جورج عدوان، الوزير السابق عبد المطلب الحناوي، المدير العام لوزارة المهجرين احمد محمود، الرائد خالد ناصر ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، اللواء ابراهيم بصبوص، عضو مجلس ادارة خطيب وعلمي المهندس سمير الخطيب، احمد الجنون ممثلا الأمين العام المساعد لتيار المستقبل الدكتور بسام عبد الملك، رئيس مصلحة الشباب والرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد سعيد عويدات، وكيل داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي في اقليم الخروب الدكتور سليم السيد، المنسق العام لتيار المستقبل في محافظة جبل لبنان الجنوبي وليد سرحال، رئيس مجلس محافظة جبل لبنان في الجماعة الاسلامية المهندس محمد قداح والمسؤول السياسي عمر سراج، الشيخ يونس بركات ممثلا حزب الله، رئيسا اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي السابقين محمد حبنجر ومحمد بهيج منصور، عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى قاضي الشرع الشيخ رئيف عبد الله، المدير الاقليمي لمنطقة الجنوب في “الأونروا” ابراهيم الخطيب، رؤساء بلديات، مخاتير، فاعليات تربوية، ثقافية، رياضية، اجتماعية واقتصادية.