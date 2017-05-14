بري: سيعقد مساء اليوم إجتماع مفصلي

أكد رئيس مجلس النواب رئيس حركة “أمل” الأستاذ نبيه بري، أن الحركة هي الوحيدة التي تتصدى لمشاريع قوانين الإنتخابات المذهبية والطائفية في سبيل لبنان، وفي سبيل الإسلام الحقيقي والمسيحية الحقيقية.

وفي مداخلة هاتفية في لقاء لكوادر حركة “أمل” في اوروبا، كشف بري عن “اجتماع يعقد مساء اليوم الاحد، وهو على قدر كبير من الأهمية ، ولعله مفرق طرق لنصل الى حل بقانون انتخابي يقوم على النسبية وحقوق المرأة، وعلى حق المغترب في الاقتراع، وعلى قانون يبتعد عن الطائفية والمذهبية ويخطو خطوات نحو المستقبل لهذا البلد”.