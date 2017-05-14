بري التقى الحريري وعدوان وأرجأ جلسة مجلس النواب إلى 29 الجاري

استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، مساء اليوم الاحد في عين التينة، رئيس الحكومة سعد الحريري ومدير مكتبه نادر الحريري والنائب جورج عدوان، في حضور الوزير علي حسن خليل. وانتقل المجتمعون الى العشاء حيث استكملوا البحث في قانون الإنتخاب.

من جهة أخرى، أعلن بري إرجاء جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة غدا الإثنين إلى نهار الإثنين في التاسع والعشرين من الشهر الجاري بجدول الأعمال ذاته، الساعة الثانية عشرة ظهرا.