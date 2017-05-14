قاسم: النقاش لا يزال دائراً حول قانون الإنتخابات والجميع يربح عند إقراره

رأى نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم أن “النقاش لا يزال دائرا في لبنان حول قانون الإنتخابات، وبعدما سقط مشروع التمديد بالإجماع لم يبق أحد إلا ولعن التمديد بحيث لا يستطيع أحد أن ينسب لنفسه أنه مع التمديد أو ضده، وهذا ما أعلنه مجلس الوزراء في جلسة ما قبل الماضية، إذا انحسرت الخيارات بعد فشل التوافق على أي مشروع قانون حتى الآن من المشاريع الـ25 تقريبا التي طرحت.

كلام قاسم جاء في خلال رعايته إختتام مسابقتي السيدة الزهراء والإمام المهدي الثقافية في قاعة ثانوية المصطفى في النبطية، بحضور النائب عبد اللطيف الزين وشخصيات علمائية وثقافية وتربوية بالإضافة إلى اهالي الطلاب الفائزين.

أضاف: “بعد سقوط التمديد بالإجماع، وبعد عدم إمكانية التوافق على قانون من كل القوانين المطروحة، لم يبق أمامنا سوى خيارين، إما خيار القانون الجديد المبني على النسبية وإما الفراغ، أما الفراغ فكما سمعنا الجميع يستنكره ولا يريده ويلعنه ليل نهار، وهذا إنجاز أيضا”.

وختم قاسم: “الجميع رابح عندما ننجز القانون الجديد الذي يتطلب بعض التنازلات وبعض الحوار الإيجابي، وقانون الإنتخابات ليس آخر الدنيا، هناك مشاريع وقوانين أخرى ومحطات كثيرة نستطيع أن نبدل ونغير ونعدل فيها من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين، لكن الآن فلنعط قانون الإنتخابات حجمه الطبيعي في أنه يعطي تمثيلا للناس، وكلما كان تمثيله تمثيلا نسبيا كلما كان أفضل، لتتمثل كل الشرائح لتشعر أنها موجودة في داخل المجلس النيابي”.

واختتم الحفل بتوزيع الهدايا على الفائزين.