النيباليون يصوتون لأول مرّة منذ عشرين عاما

بدأ النيباليون التصويت الأحد في أوّل انتخابات محلية منذ عشرين عاما تشكل مرحلة أساسية في تعزيز سير الديموقراطية في هذا البلد الذي أصبح جمهورية اتحادية.

وتجري هذه الانتخابات على مرحلتين بسبب حالة عدم الاستقرار في السهول الواقعة في الجنوب في هذا البلد المجاور للهند.

وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها عند الساعة السابعة في ثلاثة اقاليم. وبسبب اعمال عنف مرتبطة بالانتخابات، سيجري التصويت في الاقاليم الاربعة الاخرى في مرحلة ثانية في 14 حزيران.

ويفترض أن يختار النيباليون 13 الفا و556 ممثلا لهم في مناصب من رئيس البلدية الى اعضاء مجالس الاقاليم، من بين خمسين الف مرشح. وبموجب الدستور الجديد، يفترض ان تلي هذه الانتخابات عمليات اقتراع على مستوى الاقاليم ثم انتخابات وطنية في كانون الثاني 2018 على أبعد حد.

ويمنح الدستور الجديد الذي أقر في 2015 بعد حوالى عشر سنوات من المناقشات، صلاحيات أوسع للحكومات المحلية في الانفاق من الاموال التي تخصص لها.

ويفترض أن يسمح الاقتراع لهذا البلد الواقع في الهيمالايا وشهد حربا اهلية استمرت عقدا كاملا (1996-2006) سقط خلاله 16 الف قتيل، وادت الى الاطاحة بالملكية الهندوسية، بطي صفحة هذا النزاع.