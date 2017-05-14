كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا: اليابان تدين و”الجنوبية” تدعو لإنعقاد مجلس الأمن

أفادت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية نقلا عن عسكريين في البلاد، بأن كوريا الشمالية أجرت تجربة بقذيفة صاروخية لم تحدد طبيعتها بالقرب من مدينة كوسون على الساحل الغربي من البلاد.

ووفقا للوكالة، فقد رجحت المصادر العسكرية في كوريا الجنوبية ، أن تكون القذيفة صاروخا باليستيا ، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الصاروخ حلق نحو 700 كم قبل سقوطه في البحر.

من جانبه، أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن ، أن بلاده تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة عقب تجربة كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة.

ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية، عن الأمين العام للحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوغا قوله: “الصاروخ الكوري الشمالي حلق لمدة 30 دقيقة قبل أن يسقط في بحر اليابان ، دون أن يدخل المياه الإقليمية اليابانية”. وأكد سوغا أن اليابان تعتبر تجربة كوريا الشمالية خرقا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي ، معبرا عن إدانة طوكيو لها.