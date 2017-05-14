إرتفاع النفط مع انخفاض المخزونات الأميركية

سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في التسوية الجمعة حيث تعززت الآمال في إمكانية تقليص تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية مع انخفاض المخزونات الأميركية وتزايد الدعم لاستمرار خفض الإمدادات الذي تقوده أوبك.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت على ارتفاع بمقدار سبع سنتات إلى 50.84 دولار للبرميل بينما زاد الخام الأميركي الخفيف سنتا واحدا إلى 47.84 دولار للبرميل.

وقد صعدت أسعار النفط الخميس مع انخفاض فاق التوقعات في مخزونات الخام الأميركية على أساس أسبوعي بلغ 5.3 مليون برميل وهو ما مثل إشارة على أن تخفيضات الإنتاج التي تنفذها أوبك ومنتجون آخرون تساعد في تقليص تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية.

وتلتقي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون في الخامس والعشرين من أيار لاتخاذ قرار بشأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج الذي توصلوا إليه في نوفمبر من عدمه. وقالت السعودية إنها تتوقع تمديدا إلى نهاية 2017 أو ربما إلى ما بعد ذلك.

وبحسب البيانات التي نشرتها بيكر هيوز الجمعة، زادت الشركات الأميركية عدد حفارات النفط للأسبوع السابع عشر على التوالي بواقع تسع حفارات إلى 712 منصة.

وارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط أكثر من عشرة في المئة منذ منتصف 2016 إلى ما يزيد على 9.3 مليون برميل يوميا، قرب مستويات إنتاج روسيا والسعودية وهما أكبر منتجين.