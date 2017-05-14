“دورة استثنائية” للتفاوض الانتخابي

بعد إعلان تأجيل جلسة التمديد التي كانت متوقعة الاثنين، يرتقب أن يوقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، تحت عنواني قانون الانتخاب والموازنة، وتمدّد مهلة التفاوض حول قانون الانتخاب حتى 19 حزيران.

ومن المتوقع ان يستمر التفاوض على قانون الانتخاب المتأرجح بين تقدم قانون رئيس مجلس النواب نبيه بري، القائم على النسبية الكاملة مع إقرار إنشاء مجلس الشيوخ، وبين محاولة تمرير النسبية الكاملة على أن يتفق على تقسيم الدوائر.