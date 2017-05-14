مرسوم الدورة الإستثنائية لمجلس النواب: يتعثر… لا يتعثر!

أشارت مصادر نيابية إلى أن التقدم المرتقب في مسار الأمور على خط قانون الإنتخاب العتيد ، يتمثل في توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم فتح الدورة الإستثنائية لمجلس النواب بدءا من أول حزيران المقبل، وإلا ذهب البرلمان الى الفراغ في العشرين منه، كما قالت المصادر نفسها لصحيفة “الأنباء” الكويتية،

لكن المفاجأة كانت بإعلان مصادر نيابية مقربة من رئيس مجلس النواب ان الجلسة التشريعية التمديدية، لن تعقد، مستبعدة صدور بيان رسمي بتأجيلها، لأنها لم توجه الدعوة لها خطيا من الأساس، ما يعني أن مرسوم الدورة الإستثنائية يتعثر.