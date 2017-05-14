د. صفير بعيد ميلاد البطريرك صفير الـ97: لبنان استعاد استقلاله ثانيةً في عهدكم

احتفلت مؤسسة البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير الاجتماعية بعيد ميلاده الـ 97 في الصرح البطريركي في بكركي في حضور الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وعدد من المطارنة ورئيس المؤسسة الدكتور الياس صفير والأعضاء وأقارب المحتفى به.

وألقى الدكتور صفير كلمة توجه فيها الى البطريرك الراعي بالقول: “شئتم يا سيّدنا وراعينا، كعادتكم كل عام منذ توليكم سدة المرجعية التاريخية الروحية والوطنية، أن ترعوا الاحتفال بعيد مولد سلفكم البار في الصرح البطريركي، كما دأبتم في احتضان المؤسسة التي تحمل اسمه، فاسمحوا لنا مرة بعد أن نعلن امتناننا وعرفاننا لهذه الالتفاتة الرسولية، ونؤكد لكم ان ولاءنا البنوي الشخصي والعائلي، مع اللجنة الإدارية ومجلس الأمناء والأهل والاصدقاء الذين نتقاسم معهم، على مائدتكم السمحاء رغيف المحبة، ونتشارك في المسؤولية والوفاء”.

ثم توجه الى البطريرك صفير بالقول: “اما انتم يا أبانا الجليل، مار نصرالله، فإننا نلتقي اليوم في عيدكم السابع والتسعين، لنشكر الله تعالى على نعمة وجودكم رمزاً ومثالاً نستمد منه الرجاء اللامتناهي بخلاص الوطن المعذب الذي ولدتم مع إعلان دولته الحديثة، دولة لبنان الكبير. فكان ذلك أكثر من مصادفة زمنية، كان إشارة من العناية الإلهية لأن لبنان في حدوده التاريخية الذي استعاد كيانه الموحد، بسعي البطريرك مار الياس الحويك، استعاد استقلاله، ثانية، في عهدكم… وها هو اليوم في عهدة بطريركه الأمين، السابع والسبعين، الساهر على وحدته وسلامته، ليبقى موئلاً للحرية، وملاذاً للمضطهدين، نموذجاً حضارياً للعيش معاً ومركزاً دولياً لحوار الثقافات في الشرق والعالم”.

رزق

وألقى عضو المؤسسة النائب السابق ادمون رزق كلمة اكد فيها دور البطاركة الموارنة في الحفاظ على الرعية وأبنائها لافتاً الى الدور الوطني الذي لعبته بكركي على مر العصور في الحفاظ على الكيان اللبناني.

الراعي

بدوره أعرب البطريرك الراعي عن فرحته وفرحة الكنيسة بهذا اللقاء واصفاً إياه بلقاء صلاة وشكر للرب على هذه النعمة الكبيرة ولفت الى ما قام به صاحب العيد من أجل خير الكنيسة والوطن.

وشدد على ضرورة ان يعرف كل واحد منا كيف يثبت بالعناية الإلهية في حياته الخاصة والعامة والوطنية.

وختم بالقول: “صاحب الغبطة انتم بركة ونعمة لكنيستنا ولوطنا ونسأل الله أن يعطيكم العمر الطويل لتبقى بكركي قوية ببشرها وحجرها”.