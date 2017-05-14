الحريري: نعوّل على على المساندة الدولية والعربية لمساعدة لبنان في مواجهة تداعيات أزمة النازحين السوريين

أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري أنّ أبرز ما تحتاجه منطقتنا العربية هو الإستقرار وهذا هو الهدف الذي يجب أن نعمل على تحقيقه خصوصاُ في ظل وجود منظمات إرهابيّة تعمل على ضربه”.

الحريري وفي كلمة ألقاها في افتتاح منتدى التعاون الدولي والإستقرار، قال: “في ظل العولمة أمسى الإرهاب معولم ولا يمكن القضاء عليه إلى بعولمة تحركاتنا”.

وأضاف: “دولنا العربية تواجه تحديات عديدة لكن الهدف واحد إيجاد فرص عمل للشباب وهذا لا يمكن بلوغه إلا بتحفيز النمو الاقتصادي”، لافتاً إلى أنّ لبنان يواجه عائقا أمام ورشة النمو الاقتصادي يتمثل بوجود مليون ونصف نازح سوري ما أدى إلى رفع نسبة الفقر إلى 30% ورفع من نسبة البطالة إلى 20% في وقت تراجع النمو الإقتصاديّ من 8% إلى 1% حاليّاً، ولن يتمكن من مواجهة تداعيات هذه الازمة منفرداً”.

وأعلن الحريري عن إطلاق خطة لتوفير فرص العمل للشباب ولحماية الإقتصاد اللبناني ونعول على المساندة الدولية والعربية لضمان استقرار بلدنا ومناعته وقدرته على الصمود في وجه الاعاصير التي تلف المنطقة”.

وشكر الحريري سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وحكومة قطر وشعبها على وقوفهم الدائم إلى جانب قضايا الحق وإلى جانب لبنان.