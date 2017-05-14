الحريري متفائل بالتقدم الحاصل للتوافق على قانون الإنتخاب

أعربت مصادر وزارية قريبة من رئيس الحكومة سعد الحريري ، عن أملها بأن تشهد الأيام المقبلة بروز معطيات ملموسة تقود إلى التوافق على قانون الإنتخاب الجديد ، الذي بات مطلباً لقوى المكونات السياسية.

وأكدت المصادر نفسها لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن هناك تقدماً حصل سيساعد إذا صفت النوايا في التوصل إلى صيغة توفيقية للقانون الجديد قبل 19 حزيران المقبل، بعدما اقتنعت هذه القوى بصعوبة إجراء الإستحقاق النيابي وفق القانون النافذ.

وكان الرئيس عون التقى الرئيس الحريري عشية سفر الأخير إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة السابع عشر بعنوان “التنمية والإستقرار وقضايا اللاجئين”، سيما أن المنتدى سيتناول موضوع النازحين السوريين في الدول التي تستضيفهم، ومنها لبنان.

وأشارت المعلومات لـ”السياسة”، إلى أن عون والحريري بحثا في موضوع قانون الإنتخاب ، واستعرضا آخر الاتصالات التي جرت بشأنه وما حققته من نتائج.