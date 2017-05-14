خاص بالفيديو: “ولعانة” في صبرا… مداهمات واسعة للجيش اللبناني

وقع اشكال بعد ظهر الأحد بين أشخاص من آل شمص وشخص من آل شحرور، في منطقة الرحاب وحي عرسال على تخوم مخيم صبرا، تطور إلى إطلاق نار، فتدخل الجيش وعمل على تهدئة الوضع.

لكن، الاشكال ما لبث ان تطور واتسع إطار المشاركين به، وتخلله تبادل لإطلاق النار من أسلحة رشاشة، وإحراق محال تجارية في المنطقة. وأفيد عن إصابة شخص من آل حمية وآخر من التابعية السورية صودف مروره في المكان.

ولاحقا طوّق الجيش مناطق الاشتباكات، وأوقف مطلوبين وصادر أسلحة وذخائر، وأفيد بأنه تسمع بين الحين والآخر رشقات رشاشة.