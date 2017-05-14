نيكوليتش: رئيس وزراء كوسوفو السابق هاراديناي “كلب مسعور”

هاجم الرئيس الصربي المنتهية ولايته توميسلاف نيكوليتش ، رئيس الوزراء الكوسوفي السابق راموش هاراديناي على نحو غير مألوف، ووصفه بـ”الكلب”.

وفي تصريحات إلى صحيفة “نوفوستي” الصربية، قال نيكوليتش: “إنه كلب يتحسس طعم اللحم البشري، ويجب معاقبته حتى لا يظل لعاب السعار ينساب من فمه”.

وتتهم بلغراد الزعيم السابق لمتمردي كوسوفو بإرتكاب جرائم حرب خطيرة بحق الصرب إبان الصراع الأهلي في كوسوفو ، ما بين عامي 1998 و1999.

ويذكر أن هاراديناي هدد بـ”إحتلال ثلث أراضي صربيا بعد وصوله إلى السلطة في كوسوفو” إذا لم تعترف بلغراد بإستقلال بريشتينا.

وكانت السلطات الفرنسية قد ألقت القبض على هاراديناي في كانون الثاني الماضي بسبب أمر إعتقال دولي صادر بناء على طلب من صربيا ، لكنها عادت وأطلقت سراحه الشهر الماضي بعد أن رفضت تسليمه إلى صربيا .

وكان هاراديناي نال البراءة مرتين خلال محاكمته في قضايا تتعلق بالإتهامات الصربية أمام محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي ، وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من عشرة شهود قد لقوا حتفهم في ظروف غامضة في وقت سابق من المحاكمة.