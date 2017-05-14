موسم سياحي مزدهر… والحجوزات مكتملة حتى أواخر تموز

كل المؤشرات تشير الى موسم سياحي مزدهر، ولم يشهده لبنان منذ سنوات عدة حيث حجوزات عودة آلاف المغتربين والمصطافين العرب اكتملت حتى أواخر تموز وهذا سينعكس مردوداً إيجابياً على الاقتصاد اللبناني وتأمين آلاف فرص العمل للشباب.

المطلوب من المسؤولين اللبنانيين مواكبة هذه العودة بتأمين أفضل الأجواء الهادئة والمستقرة والابتعاد من التشنجات والخلافات لكي تأتي العودة على مستوى آمال اللبنانيين والمغتربين والمصطافين العرب والأجانب.