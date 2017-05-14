قطار يجنح عن سكته في اليونان… يقتل 4 ويصيب 5

دولياتالأحد 14 أيار 2017 قطار يجنح عن سكته في اليونان… يقتل 4 ويصيب 5قتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وأصيب خمسة آخرون إثر خروج قطار عن القضبان أثناء توجهه من أثينا إلى مدينة سالانيك في شمال البلاد ليل السبت كما ذكرت شركة القطارات اليونانية (ترينوسي) في بيان لها مضيفة أن سبب الحادث لم يُعرف.وأفادت وكالة أثينا للأنباء بأن 100 راكب كانوا على متن عربة خرجت عن القضبان وقالت وسائل إعلام أخرى أن خمس عربات خرجت عن القضبان قرب بلدة أديندرو الواقعة على بعد نحو 37 كيلومترا من سالونيك. وأعلن مسؤول الإطفاء إن ثماني شاحنات إطفاء أرسلت إلى موقع الحادث.كلمات مفتاحية:اليونانقطارالمصدر: سكاي نيوز عربية