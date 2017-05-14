طقسٌ ربيعي معتدل الإثنين

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الجو اليوم الأحد مشمساً مع ارتفاع بدرجات الحرارة (تتخطى معدلاتها الموسمية)، ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، ورياح ناشطة أحياناً. أما يوم الإثنين فيكون قليل الغيوم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة. فيما يكون الجوّ الثلثاء قليل الغيوم ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي دافئ يسيطر حالياً على الحوض الشرقي للمتوسط، يتأثر بكتل هوائية معتدلة اعتباراً من يوم الإثنين.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 15 الى 31 درجة. فوق الجبال من 16 الى 29 درجة. في الأرز من 12 الى 24 درجة. في الداخل 15 الى 31 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و40 كلم/س.

– الانقشاع: جيد الى متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25°م.

– الضغط الجوي: 1012 HPA أي ما يعادل: 759 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,38 ساعة غروب الشمس: 19,32.