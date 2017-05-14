تيموشينكو: إتهام يانوكوفيتش بـ”الخيانة” مُسيّس

صرحت رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة يوليا تيموشينكو ، بأن ملف قضية الرئيس الأوكراني السابق يانوكوفيتش بتهمة “خيانة الدولة”، تعتبر مسيّسة وانتُهكت “كل إجراءاتها”.

وقالت زعيمة حزب “باتكيفشينا” المعارض تيموشينكو في مقابلة مع قناة ” أوكرانيا 112″ التلفزيونية: “تصرفات السلطات في أوكرانيا تفتح سبيلا لتبرئة يانوكوفيتش… لا يتضمن الملف أي إجراءات صحيحة… هذا الملف مسيّس، والنائب العام يصدر البيانات التي تُدين يانوكوفيتش والمقربين منه.. وهذا بحد ذاته سيكون أول ذريعة ستستند إليها المحكمة الأوروبية بإعتبار أن للقضية دواع سياسية “.

وأشارت السياسية الأوكرانية المعارضة إلى أنه لا يحق للسلطات الإفادة بتقييمات هذه القضية ومناقشتها قبل أن يقول القضاء كلمته الأخيرة، كما اعتبرت بأن عدم الإلتزام بالإجراءات القانونية المعمول بها في البلاد في قضية “خيانة الدولة”، سيؤدي في نهاية المطاف لتبرئة المتهم أمام المحاكم الدولية المتخصصة.

يشار إلى أن محكمة “أوبولونسكي” الفرعية في العاصمة الأوكرانية كييف ، فتحت جلسة استماع أولية في القضية المذكورة، سمحت فيها للرئيس السابق يانوكوفيتش بالمشاركة في الجلسة عبر اتصال مرئي، وحددت المحكمة الـ 18 من أيار الجاري موعدا للجلسة المقبلة.