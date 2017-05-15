خليل تابع مطالب رابطة أساتذة “اللبنانية”

استقبل وزير المال علي حسن خليل وفداً من الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية ومجلس إدارة صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، حيث عقد اجتماع عرض فيه الوفد للمطالب الأساسية للرابطة والتي تتلخص بما يلي:

– زيادة موازنة الجامعة اللبنانية بما يتلاءم مع متطلبات تطورها.

– تعديل القانون المتعلق بالمحسومات التقاعدية للأساتذة عند دخولهم الملاك.

– احتساب الحد الأدنى للنصاب السنوي للأستاذ بـ175 ساعة بدل 225 ساعة عند ضم خدماته التعاقدية.

– تسوية أوضاع الأساتذة وفقاً للقانون 12/81 من خلال إصدار المراسيم في مجلس الوزراء.

– إصدار مراسيم الترفيع للأساتذة في الملاك بعد استيفائهم شروط الترفيع.

– إنصاف الأساتذة المتقاعدين (مشروع القانون القاضي بزيادة خمس سنوات للأستاذ عند بلوغه سن التقاعد).

– أما في ما خص صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، فتمنت الهيئة على الوزير خليل الموافقة على المشاريع المقدمة من مجلس إدارة الصندوق المتعلقة بزيادة التقديمات الصحية ورفع نسب التغطية.

وقد أبدى خليل تجاوباً مع مطلب تحديد الحد الأدنى للنصاب السنوي للأستاذ لاحتساب ضم الخدمات.