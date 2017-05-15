“وحش” بشري “افترس” زوجته… اقتلع أسنانها وأدخل شيشاً في أعضائها

أوقف فرع المعلومات بالتنسيق مع الامن العام السوري هلال محمد الخليل (35 سنة) بعدما اعترف بانه اقدم امس على تعنيف والاعتداء بالضرب وبآلات حادة على زوجته امل الخليل (18عاماً ) في بلدة سرعين حيث تم تحويله الى تحري بعلبك لاستكمال التحقيقات واجراء اللازم بحقه.

وترقد امل الخليل داخل غرفة العناية المركزة في مستشفى تمنين العام بسبب حراجة وضعها، وقد روت تفاصيل الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له من قبل زوجها بمعاونة اولاده من زوجته الاولى، وتقول وبصعوبة: ان زوجها حضر بعد ظهر امس الاحد الى خيمتهما حيث يسكنان في سرعين وانهال عليها بالضرب، وقام باقتلاع اسنانها بقاطعة حديد، بعدما فشل بقطع لسانها بالقاطعة، ثم قام بضربها بآلة حادة على كامل انحاء جسدها، فأحدث لها كسورا في انفها وفي مفاصل يديها، وقام بلدع ظهرها ورجليها بحروق بليغة، وادخل شيشاً حامياً في اعضائها التناسلية محدثاً لها تشوهات جمة.

ويروي الدكتور عماد مسعود مدير مستشفى تمنين العام ان الخليل ادخلت بحالة يرثى لها، وفور دخولها اجريت لها الاسعافات اللازمة، ويتابع الطاقم الطبي حالتها الطبية فضلا عن حالتها النفسية المنهارة.

اما والدة امل الخليل وفي سؤال عن السبب حول اقدام الزوج على فعلته هذه وان كان هناك من اسباب موجبة فتقول ان “هلال ” اي الزوج يتهم ابنتها امل بأنها “وسخة” ولا تهتم كثيرا بنظافة اي شيء.

اما “امل الخليل” وبعد معرفتها بان زوجها هلال قد تم توقيفه من قبل عناصر مخفر قوى الامن الداخلي وهو موجود حاليا في مخفر النبي شيت، فأكدت أنها ستقوم بالادعاء عليه بجرم محاولة قتلها.

وتختم امل بأن زوجها هلال اقدم ايضا على ضرب ابنتها والتي تبلغ من العمر 6 اشهر كما انها ليست المرة الاولى التي يقدم فيها بالاعتداء عليها، وهو غالبا ما كان يطعمها التبن والشعير.