حوري: لقاء عين التينة خطوة لتحريك المياه الراكدة

لفت عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري إلى أنّ الكتلة لم تضطلع بعد على نتيجة لقاء عين التينة، مشيراً إلى أنّه خطوة بإتجاه تحريك المياه الراكدة للوصول إلى إتفاق على قانون إنتخابي جديد.

وفي حديث لـ”صوت لبنان – الأشرفية”، اعتبر حوري أنّنا أصبحنا في منطقة خطر الفراغ والمجهول وقانون الستين، والمطلوب من الجميع التنازل بإتجاه المصلحة المشتركة وليس بإتجاه فريق بذاته، موضحاً أنّه إذا توصّلنا إلى إتفاق على قانون الإنتخابات، أو بالحدّ الأدنى على خطوطه العريضة، قبل جلسة مجلس النواب في 29 أيار، تكون المهمة أسهل بكثير، من الوصول إلى التاريخ دون قانون إنتخابي جديد.

وأشار الى إمكانية أن يُقدّم التاريخ إذا تمّ الإتفاق على القانون، مشيراً الى ان تحديد الموعد هو بيد رئيس مجلس النواب نبيه بري.