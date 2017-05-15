عصابة سرقة بقبضة قوى الأمن

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، أنه بتاريخ 11 أيار 2017 ونتيجة الرصد والمتابعة، تمكنت قوة من مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف أربعة أفراد يؤلفون عصابة لسرقة دراجات آلية وآلات تسجيل من داخل سيارات وأسلاك كهربائية من مدينة طرابلس، وهم: خ. م. (مواليد عام 1995، لبناني)، ع. ك. (مواليد عام 1994، لبناني)، م. ع. (مواليد عام 1993، فلسطيني)، م. خ. (مواليد عام 2001، سوري).

بالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بسرقة 22 دراجة آلية من طرابلس، البداوي – المنية وعكار وعدد كبير من آلات التسجيل من داخل سيارات.

اعترف الموقوف الثاني بسرقة أسلاك كهربائية عن الشبكة العامة من محافظة عكار، ومن ثم بيعها مباشرةً بعد السرقة، وذلك بمساعدة آخرين، العمل جارٍ لتوقيفهم، كما تبين أنه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف وبلاغ بحث وتحرٍ بالجرم ذاته، والموقوف الرابع فارّ من أحد مراكز معالجة مدمني المخدرات.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.