“الامن العام”: توقيف 14 شخصاً لارتكابهم أفعالا جرمية

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي :

“قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 06/05/2017 لغاية 12/05/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي:

– أحد عشر شخصا بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.

– شخص واحد بجرم تهريب وتسهيل انتقال الاشخاص بطرق غير شرعية .

– شخصان بجرم استعمال جواز سفر غير عائد لحامله .

وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص”.