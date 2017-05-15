“الامن العام”: توقيف 14 شخصاً لارتكابهم أفعالا جرمية

محلياتالاثنين 15 أيار 2017 “الامن العام”: توقيف 14 شخصاً لارتكابهم أفعالا جرميةصدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي :“قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 06/05/2017 لغاية 12/05/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي:– أحد عشر شخصا بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية. – شخص واحد بجرم تهريب وتسهيل انتقال الاشخاص بطرق غير شرعية .– شخصان بجرم استعمال جواز سفر غير عائد لحامله .وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص”.كلمات مفتاحية:الامن العامالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام