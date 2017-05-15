كيدانيان إستقبل وفداً من أصحاب المطاعم

استقبل وزير السياحة أواديس كيدانيان وفداً من نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري برئاسة رئيسها طوني رامي، وتم البحث في الاستعدادات الجارية لاستقبال موسم السياحة في فصل الصيف.

بعد الاجتماع، قال رامي: “قمنا بزيارة روتينية لمعالي الوزير قبل موسم الصيف وابلغناه ان قطاع المطاعم والمقاهي والملاهي بكامل جهوزه وخصوصا قطاع الملاهي بحيث سيتم هذه السنة افتتاح ملاه جديدة وعددها 12 ستكون جاهزة لاستقبال الرواد، ونحن على أتم الاستعداد لتقديم الجودة والنوعية وافضل الاسعار لاستقطاب السائح”.

واضاف: “طلبنا من معالي الوزير توجيهاته بالنسبة الى هذا الموسم، ومطلوب من المؤسسات السياحية التزامها. وتسلمنا تعميما بالنسبة الى منع دخول القاصرين، وطلبنا من الملاهي والحانات التشدد في هذا المنع، وهذا الشيء تصر عليه النقابة. وكذلك طلبنا من المطاعم المصادقة على قائمة الاسعار لدى الوزارة كي تكون قائمة الطعام على ابواب المؤسسة. وطلبنا من معالي الوزير رعاية “مهرجان بيروت للمطاعم” الذي سيقام من 29 ايلول وحتى 2 تشرين الاول بالشراكة بين النقابة ومؤسسة “هوسبيتاليتي سرفيسز”. ونذكر بأن بيروت هي المقصد الاول للطعام في العالم”.

وردا على سؤال، عن توقعاته لموسم الصيف، قال:”كلنا أمل بموسم مزدهر، ولذلك نحن نسعى على الدوام الى تقديم الافضل بالجودة والنوعية والاسعار الى اللبنانيين والسياح، عربا او اجانب”.