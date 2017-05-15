مصادر كنسية: زمن الانفراد بالسلطة وعزل الآخرين قد ولّى

قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي “إنّنا نشجّع ونبارك كلّ مسعى للوحدة بين مختلف الأفرقاء، وتحقيقها وشدّ أواصرها والمحافظة عليها”.

وأكّدت مصادر كنسية لـ”الجمهورية” أنّ “الراعي الذي يتابع التطورات المتعلقة بقانون الانتخاب، يراهن على إحساس الطبقة السياسية بالمسؤولية في ما خصَّ هذا القانون، خصوصاً أنّ الجميع يعلم أنّ اللعب بالنار سيؤدّي إلى انهيار مؤسسات البلد والدخول في موجة فراغ جديدة بعد الفراغ الرئاسي”.

وشدّدت على أنّ “الصيغة اللبنانية قائمة على التوافق وتسويات “اللحظة الأخيرة”، وبالتالي فإنّ هذه التسويات ستنسحب أيضاً على قانون الانتخاب”، لافتةً إلى أنّ “زمن الانفراد بالسلطة وعزل الآخرين قد ولّى، ومِن هذا المنطلق فإنّ أيّ قانون سيبصِر النور يجب أن يراعي جميع المكوّنات اللبنانية”.