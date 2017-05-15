سيدتا الإليزيه والبيت الابيض… على خطى جاكي

يبدو أن اللون الأزرق الهادئ الذي اكتسب شهرة مع ارتداء السيدة الأميركية الأولى جاكلين كينيدي له في حفل تنصيب زوجها جون كينيدي عام 1961، عاد بقوة عام 2017 بإطلالة تليق بسيدة الإليزيه بريجيت ماكرون ومن قبلها سيدة البيت الأبيض ميلانيا ترامب التي أعادت لفت الأنظار لهذا اللون الجميل.

وظهرت بريجيت في قصر الإليزيه مع زوجها إيمانويل ماكرون لدى تنصيبه رئيسا للجمهورية الفرنسية الأحد، مرتدية فستانا أزرق برقبة مغلقة ومعطف بأزرار جانبية بتوقيع من دار الازياء الفرنسية لويس فيتون.

وعلق الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي على فستان بريجيت، قائلين إن سيدة فرنسا الأولى اقتبست إطلالتها من ميلانيا ترامب التي كان ظهورها بفستان أزرق من تصميم رالف لورين يوم تنصيب زوجها رئيسا للولايات المتحدة، مميزا وملهما لمحبي الموضة العالمية.

وأثارات إطلالة ميلانيا في 20 كانون الاول 2017، المقارنات مع سيدة أميركا الأولى جاكلين كينيدي التي افتتحت ارتداء هذا اللون الهادئ في يوم تنصيب زوجها جون كينيدي عام 1961.

وقد ارتدت ميلانيا مع الفستان ذو الرقبة المرتفعة قفازات طويلة، متشبهة إلى حد كبير بجاكي التي عرف بأناقتها المنقطعة النظير.