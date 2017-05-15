تحت المجهرالاثنين 15 أيار 2017 كلوديا كاردينالي في لبنان… ويا “مصطفى يا مصطفى” حلّت النجمة الايطالية العالمية كلوديا كاردينالي ضيفة في ربوع لبنان من 11 الى 13 ايار الحالي.ليست المرة الأولى التي تزور فيها كاردينالي لبنان، فقد سبق لها ان زارته في الماضي، وهي لم تفوّت فرصة الاستمتاع مجددا بمطبخنا ومازاتنا الشهية. لقراءة الخبر كاملاً:خاص 7asriyan – بالفيديو والصور: كلوديا كاردينالي في لبنان… غنّت “مصطفى يا مصطفى” واغنية مارلين مونرو في عبد الوهاب كلمات مفتاحية:كلوديا كارديناليالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية