كلوديا كاردينالي في لبنان… ويا “مصطفى يا مصطفى”

حلّت النجمة الايطالية العالمية كلوديا كاردينالي ضيفة في ربوع لبنان من 11 الى 13 ايار الحالي.

ليست المرة الأولى التي تزور فيها كاردينالي لبنان، فقد سبق لها ان زارته في الماضي، وهي لم تفوّت فرصة الاستمتاع مجددا بمطبخنا ومازاتنا الشهية.

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