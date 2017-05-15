تمرّد وإطلاق نار في ساحل العاج… والجالية تناشد الدولة اللبنانية!

ناشد اللبنانيون في ساحل العاج الدولة اللبنانية التدخل لحمايتهم، لا سيما في بواكيه، كورغو واتجيني، جراء إطلاق النار وقطع الطرق من قبل المسلحين المتمردين، الذي بدأ يوم الجمعة الماضي.

يذكر أن اللبنانيين قاموا بتجهيز التموين، تخوفاً من تطور الأمور في البلاد. واتسعت رقعة التمرد في ساحل العاج، حيث أطلق المتمردون النار على شخصين يوم السبت الماضي، وأغلقوا بواكيه ثاني أكبر مدينة في البلاد. كما سيطروا على مواقع في أبيدجان ومناطق أخرى.

وأشار أحد أبناء الجالية إلى اتصالات عدة أجريت مع وزارة الخارجية والسفارة اللبنانية في أبيدجان تطالبهما بالتدخل لمساعدة اللبنانيين هناك.