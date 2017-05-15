بالفيديو: – ولي عهد أبوظبي يلتقي ترامب في البيت الأبيض: تربطنا بالإمارات علاقات إستراتيجية

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريح له خلال لقائه وليد عهد أبو ظبي الشيخمحمد بن زايد أن “محمد بن زايد شخصية نقدرها كثيرا”، مشيراً إلى أنه “تربطنا بالإمارات علاقات إستراتيجية”. ولفت إلى “أنني أتشرف بوجود محمد بن زايد بيننا فهو شخصية خاصة جدا”. وكان قد وصل بن زايد إلى واشنطن في زيارة للولايات المتحدة الأميركية تستغرق يومين.

ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد أشاد بمبادرة الرئيس الأميركي ترامب بتعزيز علاقات الولايات المتحدة مع شركائها الرئيسيين في المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.وكان المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، أكد في الموجز الإعلامي اليومي أن الرئيس ترامب يعتبر الاجتماع مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فرصة لتعزيز التعاون مع شريك أساسي في الشرق الأوسط.

وزيارة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الحالية للولايات المتحدة الأميركية هي الثالثة له خلال عامين.