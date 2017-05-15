تايلاند تحذر فيسبوك… وإلاّ!

بعد انتشار فيديو لملك تايلاند فاجيرا لونجكورن مع فتاة ترتدي السروال القصير وهما يتجولان في أحد المراكز التجارية في بانكوك، هددت السلطات في البلاد بمقاضاة فيسبوك.

وفي التفاصيل، ظهر الملك في الفيديو وهو يتجول مرتدياً قميصاً قصيراً كشف عن جسمه والوشوم المنتشرة عليه.

وقد أثار هذا الفيديو غضب رجال الدولة في البلاد الذين اعتبروه غير قانوني.

وبناء على طلب السلطات التايلاندية، حجب موقع فيسبوك الفيديو عن المستخدمين التايلانديين إلا أن الملك لا يزال يتعرض للانتقادات حتى الآن.

في هذا السياق، أنذرت السلطات التايلاندية فيسبوك بحذف كلّ الصفحات والمنشورات التي تمس بالنظام الملكي حتى يوم الثلثاء الساعة العاشرة صباحاً، تحت طائلة مقاضاة الشركة قانونياً.

الجدير ذكره، أنّ شركة فيسبوك حظرت حتى الآن 178 صفحة من بين 309 كانت السلطات التايلاندية قد طالبت بحجبها.