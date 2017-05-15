مصادر “التغيير والإصلاح”: باسيل لم يحضر لقاءً مع الحريري وعدوان ولكن نُنسّق سوياً

نفت مصادر في تكتل “التغيير والإصلاح” أن يكون الوزير جبران باسيل قد حضر لقاءً مع رئيس الحكومة سعد الحريري والنائب جورج عدوان قبل اجتماع عين التينة.

وقالت المصادر لـ”الأخبار” رداً على سؤال إن كان عدوان يُفاوض باسم “التيار الوطني الحر”، “نحن والحريري وعدوان نُنسّق سوياً. وهما نقلا الاقتراح الذي توصلت إليه نقاشاتنا: مجلس شيوخ، ونسبية في دوائر متوسطة والصوت التفضيلي في القضاء. هذا الطرح مُتقدم على سواه ولكن لا يعني أنّ التأهيلي سقط”.