يصل وفد الهيئة العليا التفاوضية إلى جنيف، الإثنين، للمشاركة في الجولة السادسة من المفاوضات التي من المتوقع أن تستمر أربعة أيام، في وقت لا يزال جدول الأعمال غير محدد بشكل واضح، وإن كان ممثلوها يؤكدون أنه يفترض أن تبدأ مما انتهت إليه الجولة السابقة وتحديداً الانتقال السياسي، مع تشديدها على تطبيق البنود الإنسانية في قرار مجلس الأمن 2254 وسعيها لتثبيت وقف إطلاق النار بشكل فوري في كامل الأراضي السورية.

غير أن “الهيئة العليا” تعي في الوقت نفسه، محاولات النظام المستمرة عدم إعطاء أهمية لـ”جنيف” والتركيز على “مؤتمر آستانة” بضامنيه الثلاثة، كبديل عنه. ويقول عضو وفد الهيئة فؤاد عليكو، لـ”الشرق الأوسط”: “لم نتسلّم جدول الأعمال لغاية الآن، لكن الأهم بالنسبة إلينا هو الانتقال السياسي، فيما تبقى البنود الإنسانية مطلباً رئيسياً أيضاً ولا بد من تطبيقها، وسنبذل جهودنا للتوصل إلى نتائج إيجابية بشأنها لا سيما أن مدة المفاوضات هذه المرة قصيرة وقد حُدّدت فقط بأربعة أيام”. ويرفض عليكو القول إن “جنيف” قد يكون تكريساً لمخرجات “آستانة” على حساب المسار السياسي، قائلاً: “يحاول النظام الالتفاف على الموضوع عبر التقليل من أهمية جنيف، وهذا ما لن نقبل به وسنتمسك بهذه المفاوضات التي بات معروفاً أن هدفها هو الانتقال السياسي”.

من جهته، يقول العميد في “الجيش الحر” فاتح حسون، المشارك في “آستانة”: “إلى الآن لا يوجد جدول أعمال محدد ضمن خطة دي مستورا، لكن من المهم لجميع السوريين تنفيذ البنود 12 ،13 ،14 من القرار 2254″، موضحاً في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أن “هذا القرار ليس تفاوضياً بل ملزماً للنظام الذي لا يزال يتعنّت ويمتنع عن تطبيقه، وبالتالي فإن تحويل بنوده التي تحمل إجراءات إنسانية إلى بنود تفاوضية خطأ جسيم في وقت لا يلتزم النظام بتطبيقها”، مشدداً: “سنطالب بها لكن لن نفاوض عليها فهي قرارات صادرة وننتظر تطبيقها، أما التفاوض فهو من أجل انتقال السلطة إلى هيئة حكم انتقالية لا مكان فيها لبشار الأسد ونظامه”.

ولا ينفي حسون أن “هناك تسابقاً بين آستانة وجنيف”، موضحاً: “التسابق هو حول ما يمكن تسميته بـ(اللانتائج)، لكن الروس يحاولون إظهار مؤتمر آستانة على أنه أكثر إنجازاً من جنيف وذلك كونهم أكثر نفوذاً فيه في ظل غياب الدور الأميركي الواضح والمستتر في جنيف”. ويضيف: “وإذا بقيت النتائج على ما هي عليه بسبب عدم إرادة النظام المضي في الحل السياسي فلا أعتقد أنه سيكون هناك نجاح فعلي يرتقي لمستوى تضحيات شعبنا المظلوم لا في آستانة ولا في جنيف”.

كذلك وفي حين أكد أحمد رمضان وهو أحد المتحدثين الإعلاميين باسم “الهيئة”، أن الانتقال السياسي سيكون العنوان الرئيسي الذي ستبحث به المعارضة في جنيف، اعتبر في تصريح لـ”الشرق الأوسط” أن اجتماع آستانة من الناحية العملية استنفد أغراضه، “وأعتقد أنه لم يعد قادراً على تقديم المزيد، ولذا عمد دي ميستورا إلى تقديم موعد جنيف، ونقل الملفات إليها، في وقت رفض الجانب الأميركي أن يكون ضامناً في آستانة إلى جانب إيران، واعتبر مخرجات الاجتماع الأخير محل شك من ناحية التطبيق”.

وبالإضافة إلى موضوع الانتقال السياسي، يشير رمضان إلى أن “الهيئة العليا” ستطرح في مفاوضات “جنيف” التي تطالب بأن تكون مباشرة، وهو ما لا يزال مستبعداً “تثبيت وقف إطلاق النار بشكل فوري في كامل الأراضي السورية، وليس في المناطق الأربع التي جرى التحدث عنها في اتفاق آستانة، واعتبار التهجير القسري الذي يقوم به النظام والعصابات الإيرانية “جرائم حرب”، وخرقاً لاتفاق أنقرة في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2016 ولقرار مجلس الأمن 2254 إضافة إلى مجزرة خان شيخون الكيماوية التي ارتكبها النظام والتأكيد على ملاحقة الجناة.

كما سيركز الوفد، بحسب رمضان، “على الدور الإيراني الخطير في سوريا، وتهديده للمجتمع السوري، وللأمن الإقليمي، والمطالبة بموقف دولي واضح يعتبر العصابات الطائفية الإيرانية منظمات إرهابية، ويطالب بطردها، وتجريم من يدعمها، ومنعها من استخدام أراضي العراق لتدريب الإرهابيين وإرسال الأسلحة والمرتزقة إلى سوريا”.

إلى ذلك، قال المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات الدكتور رياض حجاب، أمس، إن المجتمع الدولي لم يكن جادا خلال السنوات الماضية، في إيجاد حل للمسألة السورية ولمعاناة السوريين. واتهم مجلس الأمن الدولي خلال كل هذه السنوات التي مضت، بـ”الشلل” نتيجة استخدام الفيتو المتكرر من قبل روسيا والصين بشكل لم يسبق له مثيل.

واعتبر د.حجاب أن هناك إبادة تتم بحق الشعب السوري من خلال القصف الممنهج بكل أنواع الأسلحة، ومن خلال الحصار والجوع الذي يفرض على كل المناطق، مشددا على “إننا في سوريا نحتاج إلى حل سياسي في إيجاد ذلك”، وانتهى المنسق الأعلى يُنهي هذه المأساة التي نعاني منها، والوساطة الدولية لم تبدأ فعلياً على أن ما يحتاجه السوريون هو موقف حازم من المجتمع الدولي لإنهاء معاناة ومأساة السوريين.