بالصور: البخاري قدّم درع وزارة الخارجية السعودية لحاصباني

خلال حفل تكريم لأطباء لبنانيين مبدعين نجحوا في وضع لبنان والمجتمع العربي على خارطة المجتمعات المتقدمة في مجال الخدمات الطبية والذي أقيم بمبادرة قيمة من السفارة السعودية في بيروت، قدم القائم بالأعمال المستشار وليد البخاري درع وزارة الخارجية لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني الذي اشاد بنظرة المملكة إلى لبنان كبلد أخ وشقيق وبمساهمتها الدائمة لما فيه تطور وخير للمجتمع والإقتصاد اللبناني.

تجدر الاشارة الى أن الاطباء المكرمين هم:

نقيب الأطباء د. ريمون صايغ، نقيب أطباء طرابلس د. عمر عيّاش، النائب الدكتور عاصم عراجي، العقيد الطبيب عبدالله علاوة، نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان د. نهاد ضومط، د. فادي بيطار، د. يوسف قمير، د. سمير العلم، د. غسّان حمود، د. محمد بدرا، د. سهى كنج شرارة، د. زهير العماد، د. أحمد ابراهيم، د. سامية خوري، د. عبداللطيف حمدان، د. عماد الحاج.