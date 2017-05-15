الحريري استقبل كيدانيان ووفدا فلسطينيا وعودة

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر الإثنين في السراي الكبير وزير السياحة اواديس كيدانيان وبحث معه في شؤون وزارته كما التقى وفدا فلسطينياً.

كذلك التقى الحريري متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة يرافقه الايكونوموس جورج ديماس، وجرى عرض للمستجدات والاوضاع السياسية.

والتقى الحريري رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار وعرض معه الاوضاع العامة.

وكان استقبل عمدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية في دار الايتام الاسلامية الدكتور فاروق جبر والمدير العام للمؤسسات الوزير السابق خالد قباني اللذين وجها له دعوة لحضور حفل افطار المؤسسات في 13 حزيران المقبل في “البيال”.