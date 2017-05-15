تحرير حي العريبي بالساحل الأيمن من الموصل

أعلنت قيادة عمليات “قادمون يا نينوى” أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية حررت حي العريبي في الساحل الأيمن من مدينةالموصل، من قبضة تنظيم “داعش”.

من جهتها، أكد قوات الشرطة الاتحادية، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، استعادتها السيطرة على 50 في المئة من حيي “الاقتصاديين” و”17 تموز” في شمالي الساحل الأيمن الغربي للموصل.

وأكد ضابط أن الشرطة الاتحادية سيطرت خلال تقدمها على “أكبر معمل لتصنيع المتفجرات الكيميائية وفككت عشرات العبوات المصنعة في حي 17 تموز”.