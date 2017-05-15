حملة قوى الأمن مستمرة… حواجز لفحص نسبة الكحول

أقام عدد من مفارز السير(جونيه، الجديدة، بيروت وزحلة)، حواجز لفحص نسبة الكحول بالدم لدى السائقين، ضمن إطار الحملة المستمرة التي تقوم بها القطعات العملانية في قوى الامن الداخلي، تطبيقاً لقانون السير على جميع الاراضي اللبنانية.

وقد ضبطت عناصر هذه المفارز عدداً من المخالفات، وجرى تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين.

تهيب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالسائقين عدم مخالفة أنظمة السير المعمول بها، وتؤكد أن جميع مفارز السير على مختلف الاراضي اللبنانية تواصل عملها لضبط المخالفات ولا سيما منها التي تهدد سلامة السائقين والمواطنين على حدٍ سواء.