صورة نادرة لإيفانكا ترامب ووالدتها إيفانا

نشرت ابنة الرئيس الأميركي، إيفانكا ترامب، الأحد، صورة قديمة لها برفقة والدتها، أيام كانت طفلة صغيرة، بمناسبة عيد الأم الذي يجري الاحتفال به في 14 أيار من كل عام في الولايات المتحدة.

وظهرت إيفانكا الطفلة بفستان أبيض في الصورة المنشورة عبر حسابها على “تويتر”، إلى جانب والدتها الجالسة على حافة سرير فاخر.

وكتبت إيفانكا “أتمنى عيدا سعيدا لوالدتي المذهلة، إيفانا، كما أبارك العيد لأبنائي. شكرا لكم على منحي هدية الأمومة. أنتم إلهامي”.

وأنجب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، 3 أبناء من زوجته إيفانا، قبل أن ينفصلا سنة 1992؛ وهم إيفانكا وترامب الابن وإيريك.