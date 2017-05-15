المعلم او عيسى او عطاالله لمنصب الامين العام…

وضع قطار التشكيلات الديبلوماسية على السكة التنفيذية، فأقرّت اللجنة المختصة برئاسة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وتضم: الأمين العام للوزارة بالوكالة السفير شربل وهبة والمدير العام للمغتربين هيثم جمعة ومدير الشؤون المالية والإدارية السفير سعد زخيا، مسودة التشكيلات التي ستشمل ملء الشواغر في المراكز الديبلوماسية وفي منصب الأمين العام للوزارة التي وصلت الى 68 في المئة.

وأفادت مصادر ديبلوماسية “المركزية” ان اجتماعا عقد نهاية الأسبوع الفائت في قصر بسترس، تم خلاله التوافق على المسودة التي تلحظ ترفيعات من الفئة الثانية الى الأولى قد تصل الى أكثر من ثلثي الديبلوماسيين في تلك الفئة على ان يرفّع ديبلوماسيون من الفئة الثالثة الى الثانية.

وأعلنت المصادر ان منصب الأمين العام سيسند الى أحد الأسماء الثلاثة: السفيرين غسان المعلم وعبد الستار عيسى او القنصل العام في جدة زياد عطاالله الذي من المتوقع ترفيعه ليصبح في الفئة الأولى لتعيينه أمينا عاما.

ومع إحالة السفير وهبة الى التقاعد بعد نحو شهرين، استبعدت المصادر تكليف أحد السفراء ليكون أمينا عاما بالوكالة.