بالصور والفيديو: ملكة جمال “نووية” لأميركا

توجت كارا ماكولو، ممثلة مقاطعة كولومبيا، يوم الأحد، كملكة جمال الولايات المتحدة في حفل ضخم أقيم في لاس فيغاس.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تفوز فيها ممثلة العاصمة الأميركية بلقب ملكة جمال البلاد. وتعمل ماكولو عالمة في لجنة المراقبة النووية.

وولدت ماكولو البالغة من العمر 25 عاما في إيطاليا وترعرعت في فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا. وتغلبت على 50 متسابقة أخرى لتكسب فرصة تمثيل الولايات المتحدة في مسابقة جمال الكون.

وقالت ماكولو إنها تتطلع الى خوض تجربة “ثقافة عالمية”، وترغب في إلهام الأطفال ودعوتهم إلى ممارسة المهن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وكانت الوصيفة الأولى ملكة جمال نيوجيرزي تشافي فيرغ، أما الوصيفة الثانية فكانت ملكة جمال مينيسوتا ميريديث غولد.