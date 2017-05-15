رعد: آتون على قانون إنتخاب يعتمد النسبية الكاملة

رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومةالنائب محمد رعد، اننا “في الفترة القليلة المقبلة آتون على قانون انتخاب يعتمد النسبية الكاملة في لبنان”.

ولفت رعد في احتفال اقيم برعايته في المدينة الشبابية في محافظة النبطية، الى أن “هدف زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى السعودية هو أن يجعل من السعودية قاعدة لغرفة العمليات المركزية ضد إيران، وضد كل من يعتمد نهج الإسلام المحمدي الأصيل في هذا العالم”، مشيرا الى أن “كل الذين اجتمعوا في شرم الشيخ سنة 1996 قبل عدوان 96 قرروا شن الحرب علينا، وفشلوا في تحقيق أهدافها، وبعدها إجتمعوا في العام 2006 وشنوا حربهم الشاملة على المقاومة في لبنان وخابت أمالهم وخرجوا مدحورين مفجوعين محطمين”.

وأكد أن “الإسرائيلي بحاجة إلى سنوات ليستيقظ من صدمته بانتصار المقاومة في تموز 2006. والان سيجتمعون للمرة الثالثة بأساليب جديدة ووسائل جديدة ليفتحوا الجبهة علينا ومن نوع اخر وبمختلف الأسلحة من أجل أن يكسروا إرادتنا، ونحن نقول اننا لسنا لأنفسنا إنما رجال لله وعندما نثبت أننا رجال الله سنهزم الجميع”.