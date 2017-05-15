النجاري زار بري: حرصون على استقرار لبنان في ظل وضع إقليمي غير مستقر

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، ظهراً في عين التينة، السفير المصري في لبنان نزيه النجاري الذي لفت الى أن اللقاء تناول الوضع على الساحة الإقليمية والوضع في لبنان، وأنه عبر لبرّي عن حرص مصر الدائم على الاستقرار المؤسسي للبنان في ظل وضع اقليمي غير مستقر تبذل المساعي لانهاء صراعاته السياسية والعسكرية.

وأكد أن المسؤولين المصريين يتابعون تطور الموقف في لبنان ويهتمون لاستمرارية المؤسسات وان يظل منطق الدولة حاضراً وفعالاً في لبنان ومختلف دول المنطقة.

الجراح

ثم استقبل بري وزير الاتصالات جمال الجراح، وعرض معه للاوضاع العامة.

بقرادونيان

واستقبل بري بعد الظهر، الأمين العام لحزب الطاشناق النائب اغوب بقرادونيان الذي قال بعد اللقاء: “الموضوع الأهم الذي بحثناه كان موضوع قانون الانتخاب، وأجواء دولة الرئيس إيجابية الى حد ما، خصوصا بالنسبة لاجتماع مساء امس. جرى التوافق في الاجتماع المذكور على صيغة النسبية، لكن هناك بعض الامور لا تزال عالقة، وخصوصا في موضوع الدوائر والصوت التفضيلي والتقسيمات الاخرى. الاهم بالنسبة لنا هو ان نصل الى قانون الانتخاب قبل 19 حزيران وان نمنع الفراغ لان الوضع الداخلي والاقليمي والخارجي لا يسمح بالغنج ولا يسمح بايجاد فراغات لا نعرف الى اين تأخذنا”.

اضاف: “بالنسبة لحزب الطاشناق وكطائفة ارمنية بشكل عام، فمثلما نحترم خصوصاً كل الاطراف السياسية والطوائف والمذاهب ونعمل وفقا لذلك، فاننا نسعى الى ايجاد صيغ لكي يكون الاحترام كليا اي ان يحترم الكل الكل. من هذا المنطلق فإن لدينا آراء قد تختلف عن آراء بعض الجهات السياسية بالنسبة لتقسيم الدوائر، وخصوصا في بيروت والجبل والبقاع او بالنسبة للصوت التفضيلي ان كان صوتا تفضيلياً محرراً او ضمن القضاء او صوتا تفضيليا طائفيا او مذهبيا”.

وختم: “بالتأكيد لن نعطي الرأي النهائي الاّ عندما نصل الى صيغة مشتركة بين الجهات السياسية بالنسبة لقانون الانتخاب، وسنعطي الرأي النهائي في الوقت المناسب لكن أملنا ان نصل الى قانون انتخاب قبل 19 حزيران وان نقنع الناس بأن هناك جدية في هذا العمل واننا سنصل الى انتخابات نيابية لا بد من اجرائها في اقرب وقت ممكن”.

القصار

ثم استقبل الرئيس بري رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار ووجيه البزري.