اسرار الصحف ليوم الإثنين 15 أيار 2017

أسرار الآلهة – النهار

لم يوجه الوكيل البطريركي للروم الكاثوليك بعد دعوة الى المطارنة لحضور سينودس انتخابي في حزيران المقبل لانتخاب بديل للبطريرك المستقيل غريغوريوس الثالث لحام.

فتحت التسوية ما بين مستشفى الجامعة الأميركية والضمان الاجتماعي العيون على ملفات عملت إدارة الأولى على إبعادها عن الاعلام والتداول.

بات واضحاً أن التعيينات التي لم تستكمل باتت عالقة ومتزامنة مع ملفات أخرى منها قانون الانتخاب والنفط والكهرباء.

بات مستبعداً خفض سن الاقتراع بما يسمح للشباب ما بين الـ18 و21 عاماً المشاركة في الانتخاب

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يقال – المستقبل

إن تدقيقاً يجري في عدد ناخبي بعض الأقضية المسيحية لمعرفة الأقضية الأكثر حجماً لنقل مقاعد مارونية إليها في حال تم اللجوء الى هذا الخيار كمخرج لقانون الانتخابات.

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أسرار الجمهورية

سألت جهات سياسية لماذا اقتطع حساب الموازنة مبلغ 13 مليار ليرة لمؤسسة عامة متوقفة عن العمل منذ عقود؟

يتلقّى مسؤول كبير نصائح من بعض المحيطين به تدعوه الى تليين الموقف من مسألة حسّاسة لأن الأجواء في البلد تؤشر الى سلبيات حتمية في ظل الأداء الحالي.

زار مسؤول مالي واشنطن الأسبوع الماضي من دون إعلام ولا إعلان.