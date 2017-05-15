بالصور: مصلحة الطلاب في “القوات” تعايد “أب المقاومة”

زار وفدٌ من مصلحة الطلاب في “القوات اللبنانية” برئاسة جاد دميان الصرح البطريركي في بكركي لمعايدة البطريرك مار نصرلله بطرس صفير في عيده السابع والتسعين.

وتمنّى الطلاب لغبطته دوام الصحة والعافية والعمر المديد، واصفين إياه بـ”أب المقاومة وأب الاستقلال الثاني”، وطالبين منه الصلاة لأجل خلاص لبنان من كلّ ما يتخبط به من أزمات لينتقل من “الزمن الرديء” الذي نعيشه الى أزمنة مزدهرة.