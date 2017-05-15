بالصور: جولة بو عاصي على بعض المؤسسات المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية

جال وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي على بعض المؤسسات المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية بحضور المطران غي نجيم.

وزار بو عاصي مؤسسة “رسالة سلام” في بكفيا التي تعنى باشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، لينتقل بعدها الى “مريم ومرتا” في عجلتون، وهي جمعية تأهيلية خاصة للحالات الاجتماعية التي تستقبل النساء اللواتي عشن العنف والعزلة.

وسيختتم جولته بزيارة الى “ام النور” في سهيلة.