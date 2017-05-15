13 جريحاَ بانفجار في مصنع في بافاريا جنوب ألمانيا

كتبت الشرطة الألمانية على صفحتها على “تويتر”، الإثنين “أن 13 شخصا أصيبوا 4 منهم في حال خطيرة في انفجار في مصنع ألماني تديره مجموعة شيفلر لصناعة الكريات”.

وأعلنت المتحدثة باسم شيفلر أن “الانفجار في بلدة إلتمان وقع قرابة الساعة العاشرة والربع صباحا بالتوقيت المحلي”، مضيفة أنه “لا يشكل خطرا على السكان إذ لم يتسبب في انبعاث مواد خطيرة أو سامة”.

وأوضحت أن “الشرطة تحقق في الحادث وستعلن عن المزيد من المعلومات بمجرد توافرها”.

وتقع بلدة إلتمان في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا.